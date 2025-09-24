نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من قلب جدة.. بيراميدز يفوز على الأهلي بثلاثية في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره الأهلي السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

والتقي بيراميدز بطل إفريقيا أمام نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

أحداث مباراة بيراميدز أمام الأهلي السعودي

افتتح التسجيل لمصلحة بيراميدز اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة من بلاتي توريه، ثم أضاف إيفان توني هدف التعادل لمصلحة الأهلي السعودي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن فيستون ماييلي الهدف الثاني لمصلحة بيراميدز في الدقيقة 72 بعد تمريرة من محمود زلاكة، قبل أن يسجل ماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

