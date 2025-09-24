نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: أزمة بسبب حكم مباراة القمة وأوسكار يخشى غضب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، تواصل مع الاتحادات الأوروبية لترشيح طاقم تحكيم أجنبي على أعلى مستوى لإدارة مباراة القمة، لكنه يواجه أزمة بسبب اعتذار حكام النخبة في إنجلترا وفرنسا ويكثف الكولومبي من اتصالاته مع لجان الحكام في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، لترشيح طاقم مميز للقاء.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أوسكار يخشى الدخول في أزمة مع الأهلي، حال فشل استقدام طاقم تحكيم أوروبي بسبب ارتباط حكام النخبة بإدارة مباريات في دورياتهم.

وتابع، لجنة الحكام، أبلغت أوسكار المتواجد حاليا في تشيلي، لحضور كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بأنه لا بديل عن استقدام حكم أجنبي، منعا للصدام مع الأهلي، لأنه التزم بمخاطبة اتحاد الكرة قبل المباراة بفترة طويلة مع إرسال القيمة المالية المحددة.