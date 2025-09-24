نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي المحطة القادمة؟ بيراميدز يواصل مشواره في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث في المقال التالي

بيراميدز يواصل مشواره في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث.

بيراميدز يواصل مشواره في كأس إنتركونتيننتال 2025 بعد التتويج بلقب القارات الثلاث، ويستعد لمواجهة بطل الأمريكيتين في الدوحة.

تعرف على جدول المباريات المقبلة وتاريخ تفوق الأندية المصرية على السعودية.

واصل نادي بيراميدز المصري كتابة التاريخ في المحافل الكروية العالمية، بعدما نجح في التتويج بلقب كأس القارات الثلاث على حساب أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-1، ليحجز مقعده في الدور التالي من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويستعد الفريق المصري لمواجهة بطل الأمريكيتين في العاصمة القطرية الدوحة، في محطة جديدة من مسيرته التاريخية بالبطولة.

مشوار بيراميدز نحو النهائي

بعد انتصاره الكبير على أهلي جدة، ضمن بيراميدز بطاقة التأهل إلى كأس التحدي، حيث يواجه بطل الأمريكيتين المقرر تحديده يوم 10 ديسمبر، من خلال مباراة مرتقبة بين كروز أزول المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس.

ويأتي جدول المباريات القادمة كالتالي:

29 نوفمبر: الإعلان عن بطل كوبا ليبرتادوريس. 10 ديسمبر: كروز أزول المكسيكي × بطل كوبا ليبرتادوريس (كأس بطل الأمريكيتين).

13 ديسمبر: بيراميدز × بطل كأس الأمريكيتين (كأس التحدي).

17 ديسمبر: باريس سان جيرمان × بطل كأس التحدي – المباراة النهائية.

وتقام جميع الأدوار الختامية بالعاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف الحدث للمرة الثانية على التوالي.

تفوق الأندية المصرية على السعودية

انتصار بيراميدز على أهلي جدة جاء ليعزز سجل تفوق الأندية المصرية في المواجهات العالمية أمام الفرق السعودية.

فمن أصل أربع مواجهات مباشرة، نجحت الأندية المصرية في تحقيق 3 انتصارات مقابل خسارة واحدة فقط.

2005: فوز اتحاد جدة على الأهلي 1-0 في كأس العالم للأندية.

2022: فوز الأهلي على الهلال السعودي 4-0.

2023: فوز الأهلي على اتحاد جدة 3-1.

2025: فوز بيراميدز على أهلي جدة 3-1.

و بهذا الإنجاز، تواصل الفرق المصرية إثبات قوتها في المحافل الدولية، مؤكدة حضورها القوي وقدرتها على مقارعة الكبار.

البطولة مستمرة في مصر

وتجدر الإشارة إلى أن الأندية المصرية باتت الأكثر تتويجًا بلقب كأس القارات الثلاث، إذ حقق الأهلي اللقب في النسخة الماضية بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، قبل أن يسير بيراميدز على نفس النهج وينتزع اللقب من أهلي جدة بثلاثية مقابل هدف.

هذا النجاح المتواصل يعكس تطور الكرة المصرية وقدرتها على المنافسة على الساحة العالمية، وهو ما يجعل مواجهة بيراميدز المقبلة محط أنظار الجماهير العربية والإفريقية على حد سواء، وسط ترقب لمدى إمكانية مواصلة مشوار الإنجازات حتى الوصول إلى النهائي أمام باريس سان جيرمان.