تلقى فريق ​كولومبوس كرو​ الأمريكي ضربة قوية في سباقه نحو التأهل للأدوار الإقصائية من ​الدوري الأمريكي لكرة القدم​، بعدما أعلن المدرب ​ويلفريد نانسي​ إصابة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بكسر في القدم، سيُبعده عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

وسام أبوعلي يغيب عن كولومبوس كرو حتى نهاية الموسم.. ما السبب؟

وكان أبو علي قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ​تورنتو إف سي​، السبت الماضي، رغم تسجيله هدف كولومبوس الوحيد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1).

وتأتي هذه الإصابة في وقت حرج، حيث يخوض الفريق ثلاث مباريات مصيرية في ختام الموسم العادي، ويحتل المركز الثامن أحد مقاعد الملحق المؤهل للبلاي أوف.

ورفع أبو علي رصيده إلى 3 أهداف في 5 مباريات منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الأخيرة قادما من ​الأهلي المصري​.