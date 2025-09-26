نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات البطولات الأوروبية والآسيوية والمحلية تحديدا مباريات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والسعودي.

تقوم شبكة قنوات ثمانية بنقل مباريات الدوري السعودي تحديدا عبر قناة Thmanyah 1 HD.

بينما حصلت شبكة beIN Sports القطرية على حقوق البث الحصرية لمباريات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم..

* الدوري الإسباني:

- جيرونا وإسبانيول الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الألماني:

- بايرن ميونخ وفيردر بريمن الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الدوري الفرنسي:

- ستراسبورج ومارسيليا الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

* الدوري السعودي:

- الأهلي والحزم الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ضمك والاتفاق الساعة 7 الا ثلث مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد والنصر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

