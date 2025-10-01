نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره برشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وباتت المباراة محل ترقب بين متابعي برشلونة أمام نظرائهم من متابعي باريس سان جيرمان من أجل تحقيق الانتصار.

ويمتلك فريق برشلونة أفضلية نسبية في تاريخ مواجهاته أمام باريس سان جيرمان في البطولات الأوروبية.

تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تاريخ مواجهات الفريقين في البطولات الأوروبية:-

واجه برشلونة فريق باريس سان جيرمان 15 مرة في البطولات الأوروبية، 14 منها في دوري أبطال أوروبا، ومرة وحيدة في كأس الكؤوس الأوروبية.

وتفوق نادي برشلونة برصيد 6 انتصارات، وتفوق الفريق الباريسي برصيد 5 مرات، وتعادل الفريقين 4 مرات.

واستطاع فريق برشلونة تسجيل 28 هدفا في مواجهاته ضد باريس سان جيرمان، بينما الفريق الباريسي 27 هدفا

آخر المواجهات بين برشلونة وباريس كانت في ربع نهائي نسخة 2023-2024 من دوري أبطال أوروبا، واستطاع فيها سان جيرمان بعد خسارته 2-3 ذهابا، قبل أن ينتصر 4-1 في الإياب.

