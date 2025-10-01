نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم للشباب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المنتخب المغربي استعداداته لمواجهة البرازيلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم تحت 20 عاما.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط ويأتي خلفه المكسيك والبرازيل بنقطة وحيدة وإسبانيا الأخيرة بلا نقاط.

وتفوق المغرب بهدفين نظيفين على حساب المنتخب الاسباني.

موعد مباراة منتخب المغرب أمام البرازيل والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وتقام المباراة الخميس الموافق 2 من شهر أكتوبر

وتذاع عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة على النايل سات.

