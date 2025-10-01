نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يشعل المنافسة على ضم صخرة كريستال بالاس مارك غيهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي توتنهام هوتسبير سباق التعاقد مع مارك غيهي، مدافع كريستال بالاس والمنتخب الإنجليزي، في خطوة تعكس رغبة "السبيرز" في تدعيم خط دفاعه بلاعب يتمتع بالقوة والصلابة والخبرة في البريميرليغ.

غيهي، الذي أثبت نفسه كأحد أفضل المدافعين الصاعدين في الدوري الإنجليزي، جذب اهتمام عدد من الأندية الكبرى بفضل مستوياته المميزة مع كريستال بالاس وكذلك ظهوره القوي مع المنتخب الإنجليزي.

إدارة توتنهام ترى أن التعاقد مع غيهي سيمثل إضافة نوعية للفريق، خاصة في ظل سعي المدرب لتقوية العمق الدفاعي استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة. لكن الصفقة لن تكون سهلة، نظرًا للمنافسة المتوقعة من أندية أخرى في البريميرليغ تسعى هي الأخرى للاستفادة من إمكانيات اللاعب.

بقاء غيهي أو رحيله سيظل أحد الملفات الساخنة في سوق الانتقالات القادمة، في انتظار القرار النهائي من اللاعب وإدارة كريستال بالاس.