نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر 1-0 مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري – لحظة بلحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري – لحظة بلحظة

تُقام اليوم مباراة قوية بين الأهلي والاتحاد السكندري ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز 2025، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية متابعة اللقاء مباشرة لحظة بلحظة، مع ملخص الأحداث وأبرز الفرص والتشكيلات الرسمية للفريقين.

متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 2: أول تهديد من الأهلي عن طريق زيزو الذي انطلق من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

الدقيقة 5: الاتحاد السكندري يهاجم بشكل مفاجئ ويبادل الأهلي الهجمات.

الدقيقة 9: البطاقة الصفراء الأولى لـ أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي.

الدقيقة 11: القائم يتصدى لتسديدة صاروخية من تريزيجيه بعد تمريرة رائعة من أشرف بن شرقي.



تشكيل الأهلي الرسمي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن «تريزيجيه»

الهجوم: أحمد مصطفى «زيزو»، نيتس جراديشار، أشرف بن شرقي

دكة البدلاء: مصطفى شوبير، عمر كمال عبدالواحد، أحمد عبدالقادر، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر



تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أبوبكر ليادي، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح

خط الوسط: عبدالغني محمد، محمد توني، كريم الديب، كناريا، فافيور أكيم

الهجوم: فادي فريد

دكة البدلاء: محمود جنش، محمد سامي، سيفور إيزاك، ناصر ناصر، عبدالرحمن بودي، مؤمن شريف، أحمد عيد، جون إيبوكا، هشام عادل



تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد

عدد المباريات: 127

فوز الأهلي: 85

فوز الاتحاد: 16

التعادل: 26

الأهداف: الأهلي 220، الاتحاد 76

أبرز الهدافين: حسام حسن 11 هدفًا (الأهلي)، محمد دياب العطار 8 أهداف (الاتحاد)



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل المباراة

1. صلاح محسن (المصري) – 5 أهداف



2. محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 4 أهداف



3. عمر الساعي (المصري) – 4 أهداف



4. عبدالرحيم دغموم (المصري) – 4 أهداف



5. أحمد فاروق (وادي دجلة) – 4 أهداف

موعد المباراة والقنوات الناقلة

الموعد: الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة

المكان: استاد المقاولون العرب

التوقيت في الدول العربية:

السعودية: 5 مساءً

السودان: 4 مساءً

الكويت وقطر: 5 مساءً

المغرب: 3 مساءً



القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1 (تردد 10853، النايل سات، معامل تصحيح 5/6)

معلق المباراة: بلال علام

الحكم: مصطفى شهدي، مع طاقم تحكيم كامل وتقنية الفيديو VAR



غيابات الأهلي اليوم

يغيب عن الفريق الأحمر: إمام عاشور، محمد شريف، محمد عبدالله، أحمد عابدين، أحمد رضا، كريم فؤاد، أشرف داري.

ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الأهلي والاتحاد

1. سيراميكا كليوباترا – 20 نقطة

2. المصري البورسعيدي – 18 نقطة

3. الزمالك – 18 نقطة

4. الأهلي – 18 نقطة

5. إنبي – 18 نقطة

6. بيراميدز – 17 نقطة

7. وادي دجلة – 16 نقطة

8. زد – 15 نقطة

9. مودرن سبورت – 15 نقطة

10. البنك الأهلي – 14 نقطة

11. سموحة – 14 نقطة

12. غزل المحلة – 14 نقطة

13. بتروجيت – 14 نقطة

14. الجونة – 12 نقطة

15. حرس الحدود – 11 نقطة

16. طلائع الجيش – 9 نقاط

17. الاتحاد السكندري – 8 نقاط

18. كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط

19. الإسماعيلي – 7 نقاط

20. المقاولون العرب – 6 نقاط

21. فاركو – 6 نقاط