الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي الليلة في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف فريق الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025، في مواجهة تبدو سهلة نسبيًا للفارس الأبيض بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب بستة أهداف دون مقابل.

موعد المباراة



تقام مباراة الزمالك وديكيداها في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة والكويت، والسابعة مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

الزمالك يدخل بثقة وتجهيز للبدلاء



يدخل الزمالك اللقاء بثقة كبيرة بعد نتيجة الذهاب المريحة، ويسعى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق لاستغلال المباراة في تجربة عدد من اللاعبين البدلاء والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة، وعلى رأسهم عدي الدباغ وعبدالله السعيد، استعدادًا للمواجهات المقبلة، وأهمها مباراة البنك الأهلي في الدوري المصري يوم الخميس القادم.

كما يدرس الجهاز الفني إراحة الحارس محمد صبحي لتفادي الإرهاق، والدفع بمحمد عواد بدلًا منه، مع منح فرصة المشاركة لبعض العناصر الشابة مثل محمد السيد وسيف جعفر واللاعب الكيني بارون أوشينج.

الجزيري يقود الهجوم



من المنتظر أن يبدأ التونسي سيف الدين الجزيري اللقاء في مركز المهاجم الأساسي بعد مشاركته كبديل في مباراة الذهاب، مع احتمالية الدفع بالأنجولي شيكوبانزا في مركز الجناح أو المهاجم الثاني بدلًا من أحمد شريف، في إطار سعي الجهاز الفني لتنويع الحلول الهجومية ومنح الصفقات الجديدة فرصة أكبر للانسجام.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكيداها الصومالي:



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: بارون أوشينج – محمد إسماعيل – محمود حمدي الونش – محمود بنتايج

خط الوسط: عبدالله السعيد – سيف جعفر – ناصر ماهر

خط الهجوم: جوان بيزيرا – شيكو بانزا – سيف الجزيري

الفارس الأبيض يسعى لتأكيد تأهله لدور المجموعات ومواصلة مشواره بثبات في البطولة القارية، وسط دعم جماهيري يأمل في رؤية أداء قوي وتجربة ناجحة للعناصر الجديدة.

