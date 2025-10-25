نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الدمرداش يحسم رئاسة نادي الزهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت انتخابات نادي الزهور الرياضي مشاركة قياسية من أعضاء الجمعية العمومية، حيث أدلى 9378 عضوًا بأصواتهم، في واحدة من أعلى نسب الإقبال في تاريخ النادي، وأسفرت عملية الفرز عن 9175 صوتًا صحيحًا مقابل 203 أصوات باطلة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات برئاسة المستشار طارق بدر، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 9378 عضوًا من الجمعية العمومية، بإجمالي 9175 صوتًا صحيحًا و203 أصوات باطلة، وذلك عقب إغلاق التصويت الالكتروني في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المستشار الدكتور محمد الدمرداش بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي واحتفاظه بمنصبه للدورة الثالثة على التوالي ياكتساح في الانتخابات التي أقيمت بنظام التصويت الالكتروني. وذلك بعد منافسة قوية عكست وعي وثقة أعضاء النادي في اختيار قيادتهم الجديدة.

التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الزهور

نائب الرئيس: المستشار إيهاب الشريطي

أمين الصندوق: المحاسب علي عادل

أمين الاستثمار: المهندس أحمد أسامة



الأعضاء فوق السن:

رنا كمال فوزي – المهندس محمد عبد السلام – الدكتور المهندس أيمن بيرم – الكابتن ياسر حفني – اللواء الدكتور المهندس حازم حسن – المهندس مصطفى تعلب

الأعضاء تحت السن:

الدكتورة آية شريف – المهندس علي إسماعيل عبد الغفار

ممثلو فرع التجمع الخامس:

الدكتورة نشوى النحاس – اللواء الدكتور المهندس عمرو عبد العزيز

تنظيم مميز وإقبال غير مسبوق

جرت الانتخابات في أجواء من الالتزام والشفافية، وسط إشراف قضائي كامل، واهتمام واسع من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على المشاركة في اختيار مجلسهم الجديد، في مشهد يعكس حيوية العمل الديمقراطي داخل الأندية الرياضية المصرية