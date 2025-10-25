نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمة وادى دجلة هانيا الحمامي تتأهل لنهائي بطولة كومكاست بيزنس الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت هانيا الحمامي المصنفة الثانيه عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة كومكاست بيزنس الولايات المتحدة المفتوحة 2025، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في نصف النهائي على منافستها اوليڤيا ويڤر، المصنفة الخامسه عالميًا، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط 11-7، 11-6، 11-9في مباراة استغرقت 46دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه أمينه عرفي، المصنفة الثالثه عالميًا، في لقاء حاسم يوم 25 اكتوبر، الذي تسعى من خلاله للتتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة كومكاست بيزنس الولايات المتحدة المفتوحة 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام، في فيلادلفيا الوليات المتحده وتستضيفها ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 452،000 دولار أمريكي، بواقع 226،500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinum العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.