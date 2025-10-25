نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت الجولة السادسة من عمر الدوري السعودي "دوري روشن" والتي شهدت مباراة مثيرة الجمعة جمعت بين الاتحاد السعودي والهلال انتهت بفوز الأخير. ويشهد دوري روشن منافسات قوية وكبيرة من أجل حصد لقب غالي في ظل تواجد نجوم أوروبا في دوري روشن. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الرياضية الناقلة:- القادسية- الأخدود: 5:40 مساء

الشباب- ضمك: 5:55 مساء

الحزم - النصر: 9 مساء تنقل المباريات عبر مجموعة قنوات SScالسعودية الناقل الرسمي للدوري السعودي في الشرق الأوسط.

