من هو "المهووس" الذي انتقده أموريم؟

أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم إنه يجب على مهاجم الفريق بنيامين سيسكو أن يتعلم تقبل الانتقادات التي توجه إليه خلال بدايته الصعبة في أولد ترافورد.

سجل سيسكو هدفين فقط في 11 مباراة مع يونايتد. وتعاقد النادي الإنجليزي مع اللاعب من لايبزيغ في أغسطس الماضي مقابل 76.5 مليون يورو إلى جانب 8.5 مليون دولار مكافآت إضافية.



وردًا على سؤال بشأن عودة اللاعب السلوفيني، قال أموريم للصحافيين "أنا مرتاح، هو غير مرتاح...".

وأضاف المدرب البرتغالي الذي كان يتحدث قبل مباراة توتنهام هوتسبير في الدوري: "إذا لم تقدم أداءً جيدًا كل أسبوع، ستسمع الكثير من الأمور من أساطير النادي ومن النقاد ومن وسائل الإعلام، وأحيانًا يكونون على حق".

وتابع: "أن تكون لديك القدرة على إدراك أن هذا أمر طبيعي وأن تحافظ على ثقتك بنفسك أمر شديد الصعوبة بالنسبة لفتى صغير، خاصة بالنسبة لفتى مهووس بالسيطرة على كل شيء، ويريد التحكم في كل شيء ولن يستطيع التحكم في كل شيء".

وأردف: "سيكون مهاجمنا على المدى الطويل. لكنه سيعاني من هذه الصراعات والصدمات خلال المشوار، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق والمحلل الرياضي غاري نيفيل، بعد التعادل 2-2 الأسبوع الماضي على ملعب نوتنغهام فورست، إن سيسكو بدا غير موفق في التعامل مع الكرة وقارنه بطريقة سلبية مع باقي الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرًا.

وقال أموريم: "بالطبع، لا أحد يحب أن يسمع ذلك، لكن سيسكو عانى قليلًا، وهذه حقيقة. لذا، دعونا نتقبل ذلك".

