موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد يوم السبت 8 نوفمبر 2025 على ملعب توتنهام هوتسبير معقل توتنهام وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث المباراة.

خسر توتنهام من تشيلسي بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بينما تعادل مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل توتنهام المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثامن بنفس عدد رصيد توتنهام من النقاط ولكن السبيرز يتقدم بفارق الأهداف.

موقف توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

احتل توتنهام المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 38 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 22 مباراة.

في حين احتل احتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 42 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 18 مباراة.