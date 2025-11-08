نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري.. تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة بيراميدز وسيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم الاجتماع التنسيقي لمباراة بيراميدز وسيراميكا كلبوباترا في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وأقيم الاجتماع باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، وتم الاتفاق خلاله على أن يرتدي بيراميدز الزي الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما سيرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي سيراميكا في المقابل اللون الأبيض في العنابي، بينما سيرتدي الحارس اللون البرتقالي الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل بأي نتيجة سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز وصاحب المركز الثالث في البطولة.

مثل بيراميدز في الاجتماع التنسيقي، أحمد زاهر مدير الفريق واللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وزياد أشرف إداري الفريق.

