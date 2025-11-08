نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوبوسلاي: علينا الحفاظ على الروح القتالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال لاعب وسط ليفربول دومينيك سوبوسلاي إنه يتعين على فريقه الحفاظ على روحه القتالية إذا كان يرغب في العودة للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل حلوله ضيفًا على مانشستر سيتي غدًا الأحد.

يحتل ليفربول المركز الثالث في الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات وبفارق نقطة واحدة عن السيتي صاحب المركز الثاني، ويتأخر الفريقان بفارق كبير عن المتصدر آرسنال الذي يملك 25 نقطة.

وعانى حامل اللقب من فترة عصيبة في أكتوبر (تشرين الأول) إذ خسر 6 من أصل 7 مباريات خاضها في جميع المسابقات، لكن يبدو أنه خرج من حالة التراجع بعد الفوز على أستون فيلا وريال مدريد والحفاظ على نظافة شباكه في المباراتين.

وقال المجري سوبوسلاي إن ليفربول أظهر إصرارًا في فوزه الصعب على ريال مدريد 1-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي وهي الروح التي كان يفتقدها الفريق من قبل.

وتابع: "استطاع الجميع رؤية الفريق أمام ريال مدريد، كنا نركض جميعًا واستبسلنا وكنا نساعد بعضنا ونوفر الغطاء الدفاعي لبعضنا".

وأكد "الأهم هو الاستمرار على هذا المنوال".

وأضاف: "لدينا طريق طويل علينا أن نقطعه. يتعلق كل شيء الآن بالدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة السيتي في نهاية الأسبوع. نعلم كم هو جيد في الوقت الراهن. الموسم طويل".

وتابع: "عندما كنا في الصدارة في الموسم الماضي، حافظنا على هدوئنا وواصلنا التقدم لأن كل شيء يمكن أن يحدث. يتعين علينا فقط التركيز على أنفسنا والفوز بمبارياتنا ثم دعونا نرى ما تفعله الفرق الأخرى".