يستعد ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الخميس لاستضافة مباراة الإمارات ضد العراق في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. يبحث المنتخبان عن فرصة جديدة لتعويض إخفاقهما في التأهل المباشر، بعدما تأهل 8 منتخبات آسيوية مباشرة، فيما خرج كل من عمان وإندونيسيا من الدور الرابع.

تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 18 نوفمبر في البصرة، على أن يلتقي الفائز بعد ذلك منافسيه في الملحق العالمي الذي يضم ممثلين عن إفريقيا وأميركا الجنوبية والشمالية والوسطى والكاريبي وأوقيانوسيا. ويسعى المنتخبان لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخهما، بعد مشاركة العراق في نسخة المكسيك 1986 والإمارات في إيطاليا 1990.

تستحضر المباراة ذكريات المواجهات السابقة بين المنتخبين، إذ لعبا 6 مباريات في تصفيات كأس العالم، فاز العراق في 3 وتعادلا في مباراتين وخسرت الإمارات واحدة. وتظل مواجهتا سبتمبر 1985 محفورتين في ذاكرة الجمهور، حين فاز العراق ذهابًا في دبي 3-2 بعد تقدم الإمارات 2-1 حتى الدقيقة 79، وردت الإمارات الإياب في الطائف بفوز 2-1، إلا أن العراق تأهل بفضل أهدافه خارج الأرض وواصل الطريق نحو مونديال 1986.

في مواجهة اليوم، يعاني منتخب الإمارات من غيابات مؤثرة، أبرزها هدافه فابيو دي ليما ولاعب الوسط ماجد حسن، بينما يعود مهاجم العراق أيمن حسين بعد غيابه عن المباراتين السابقتين. وقد أبدى المدير الفني العراقي غراهام أرنولد جاهزية فريقه الكامل، مؤكدًا أن اللاعبين في مستوى جيد ومستعدون للتحدي الذهني والفني أمام الإمارات.

الإمارات والعراق في مواجهة الحسم.. هل يتكرر سيناريو مونديال 1986؟

نفاد تذاكر المباراة يعكس الحماس الكبير في الإمارات لدعم الفريق، الذي يطمح للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة 1990. وفي المقابل، يؤكد لاعبو العراق أن التركيز على الفوز بأي نتيجة إيجابية في أبوظبي سيكون المفتاح لتسهيل مهمة العودة في البصرة وتحقيق حلم التأهل للمونديال.

تظل مباراة الإمارات والعراق اليوم بمثابة فرصة لإعادة كتابة التاريخ، وقد يتكرر سيناريو مواجهات قبل 40 عامًا، حيث كان التفوق خارج الأرض حاسمًا في تحديد المتأهل، في انتظار أن يحسم الفريقان مصير مشاركتهما في كأس العالم 2026.