الجزائر ضد زيمبابوي وديًا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2025

بدأ المنتخب الجزائري لكرة القدم استعداداته المكثفة للمعسكر التحضيري لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، حيث يخوض محاربو الصحراء عددًا من المباريات الودية لتقييم مستوى الفريق، ومعرفة نقاط القوة والضعف، وضبط التكتيك قبل انطلاق المنافسات الرسمية. ويبدأ المنتخب مشواره التحضيري بمواجهة ودية أمام منتخب زيمبابوي اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، وهي المباراة الأولى الرسمية للمدرب الجديد لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، الذي يسعى لفرض أسلوبه الفني وبناء الانسجام بين اللاعبين.

يسعى المنتخب الجزائري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام زيمبابوي وتقديم أداء مقنع، بما يتيح للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش تقييم جاهزية اللاعبين، وتحديد التشكيل الأساسي المتوقع في بطولة كأس أمم إفريقيا. وتعكس هذه المباراة أهمية خاصة لأنها أول اختبار رسمي للفريق في المعسكر التحضيري، وسيكون لها دور كبير في تحديد استراتيجية محاربي الصحراء خلال البطولة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب زيمبابوي اللقاء بنية استعراض مستواه وتحقيق نتائج إيجابية قبل انطلاق البطولة، حيث وقع الفريق في مجموعة تضم كل من مصر، جنوب إفريقيا وأنجولا. وسيحاول الفريق تقديم أداء قوي يرفع من جاهزيته ويمنحه الثقة قبل مواجهة المنتخبات القوية في البطولة.

موعد مباراة الجزائر وزيمبابوي اليوم



تقام المباراة على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، وتنطلق صافرة البداية حسب التوقيتات التالية:

الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الجزائر

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة



ستكون المباراة منقولة مباشرة عبر القناة الجزائرية الأولى، الناقل الرسمي لمباريات المنتخب الجزائري في المعسكرات الودية، بينما لم يتم الإعلان بعد عن البث المباشر عبر أي منصة رقمية، مع احتمالية متابعة المباراة عبر الصفحات الرسمية للتليفزيون الجزائري على الإنترنت.

تعد مباراة الجزائر وزيمبابوي فرصة مهمة للمدرب الجديد واللاعبين لتجربة التكتيك والتحضير النفسي والفني قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يطمح الفريق لتقديم مستوى مميز وتحقيق أفضل النتائج في البطولة القادمة