نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الآن.. البث المباشر لحظة بلحظة مباراة الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن.. البث المباشر لحظة بلحظة مباراة الإمارات والعراق 2025، تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي وآسيا إلى مباراة الإمارات والعراق المرتقبة، في ذهاب الدور الإقصائي من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تُقام مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

ويطمح المنتخبان لتحقيق نتيجة إيجابية تُقرب أحدهما من التأهل إلى الملحق العالمي الذي سيحدد هوية المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

طموحات المنتخبين قبل المواجهة

يدخل المنتخب الإماراتي اللقاء بقيادة المدرب كوزمين أولاريو وهو يهدف إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز مريح قبل موقعة الإياب في البصرة.

الأبيض الإماراتي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية الأخيرة والحفاظ على آماله في بلوغ كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركة 1990.

في المقابل، يخوض منتخب العراق اللقاء بطموح كبير رغم غياب بعض نجومه البارزين مثل إبراهيم بايش ويوسف أمين، لكنه يستعيد خدمات الثنائي الهجومي أيمن حسين وعلي الحمادي، ما يمنحه دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة.

لحظة بلحظة: أبرز مجريات مباراة الإمارات والعراق

الدقيقة 1: انطلاق صافرة البداية من الحكم الدولي.

الدقيقة 10: هدف أول للعراق بعد متابعة رائعة من ألدين الزبيدي داخل شباك المنتخب الإماراتي، ليتقدم أسود الرافدين مبكرًا.

موعد مباراة الإمارات والعراق في ملحق تصفيات كأس العالم 2026

اليوم: الخميس 13 نوفمبر 2025

الملعب: محمد بن زايد – أبوظبي

الساعة:

8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

أما مباراة الإياب، فمن المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على ملعب البصرة الدولي في العراق، وسط حضور جماهيري كبير منتظر.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق بث مباشر

يمكن متابعة اللقاء عبر مجموعة من القنوات الرياضية العربية، أبرزها:

beIN Sports HD 2 – بتعليق التونسي عصام الشوالي

قناة الكأس HD 5

قناة أبوظبي الرياضية HD

الرابعة العراقية HD

كما يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة العراق والإمارات اليوم عبر تطبيق TOD أو beIN Connect لأصحاب الاشتراك المدفوع.