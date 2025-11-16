نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوورة.. لايف الان مباراة البرتغال وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والمعلق في المقال التالي

تستضيف البرتغال منتخب أرمينيا عصر الأحد على ملعب دراجاو، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يدخل منتخب البرتغال المواجهة بطموح حسم التأهل المباشر لكأس العالم دون انتظار نتائج المباريات الأخرى.

تختتم التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة قوية تجمع بين منتخب البرتغال ونظيره الأرميني، الثلاثاء المقبل على ملعب إل دراجاو، في مباراة يغيب عنها النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو بسبب طرده في المباراة الأخيرة للبحارة أمام أيرلندا.

يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتاج للفوز لضمان التأهل المباشر إلى المونديال.

في المقابل، أرمينيا تحتل المركز الرابع في المجموعة ب3 نقاط فقط بعد نتائج متواضعة، لكنها تسعى لتقديم أداء قوي أمام جماهيرها في معقل بطل دوري الأمم الأوروبية، رغم فقدان فرصة المنافسة على التأهل، يركز المدرب خواكين كاباروس على التنظيم الدفاعي ومحاولة استغلال المرتدات لإحراج الضيوف.

ويقود روبرتو مارتينيز المنتخب البرتغالي وهو يتصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل منتخب أرمينيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، ما يجعل المباراة مهمة لحسم الصدارة وتعويض الهزيمة الأخيرة.

ويواجه المنتخب البرتغالي تحديًا كبيرًا بعد غياب كريستيانو رونالدو، الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة أيرلندا التي انتهت بخسارة البرتغال بهدفين دون رد، ما يزيد الضغط على زملائه لتحقيق الفوز وتعويض الغياب.

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا اليوم:

الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا:



قناة beIN SPORTS 1

معلق المباراة:



نوفل باشي

تشكيل البرتغال المتوقع أمام أرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أوروبا

ينتظر أن يعتمد روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال على التشكيل التالي: