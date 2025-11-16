نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة البرتغال وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة البرتغال وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره منتخب أرمينيا ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب البرتغالي لتعزيز صدارته للمجموعة السادسة التي تضم أيضًا المجر وأيرلندا. ويدخل منتخب البرتغال المباراة بقيادة برونو فيرنانديش ومعنويات مرتفعة بعد سلسلة نتائج إيجابية منذ بداية التصفيات، ويأمل في الاقتراب خطوة جديدة من بطاقة التأهل إلى المونديال.

وتقام مباراة البرتغال وأرمينيا يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على ملعب داراجاو، أحد أبرز الملاعب في البرتغال، والذي اعتاد استضافة أهم المواجهات الدولية. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات.

في المقابل، أرمينيا تحتل المركز الرابع في المجموعة ب3 نقاط فقط بعد نتائج متواضعة، لكنها تسعى لتقديم أداء قوي أمام جماهيرها في معقل بطل دوري الأمم الأوروبية، رغم فقدان فرصة المنافسة على التأهل، يركز المدرب خواكين كاباروس على التنظيم الدفاعي ومحاولة استغلال المرتدات لإحراج الضيوف.

ويقود روبرتو مارتينيز المنتخب البرتغالي وهو يتصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل منتخب أرمينيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، ما يجعل المباراة مهمة لحسم الصدارة وتعويض الهزيمة الأخيرة.

ويواجه المنتخب البرتغالي تحديًا كبيرًا بعد غياب كريستيانو رونالدو، الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة أيرلندا التي انتهت بخسارة البرتغال بهدفين دون رد، ما يزيد الضغط على زملائه لتحقيق الفوز وتعويض الغياب.

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا اليوم:

الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

وتنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة بشكل حصري، عبر إحدى قنواتها الرياضية، مع تغطية تحليلية خاصة قبل وبعد المواجهة، ضمن تغطيتها الكاملة لتصفيات كأس العالم 2026.

وعلى مستوى التشكيل المتوقع، من المرجح أن يعتمد المنتخب البرتغالي على خطة 4-3-3 مع الحفاظ على التوازن بين الخبرة والمهارة:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياش – جونسالو إيناسيو – نيلسون سيميدو

الوسط: فيتينيا – جواو نيفيش – برونو فيرنانديش

الهجوم: برناردو سيلفا – بيدرو نيتو – جواو فيليكس

وفي الجهة المقابلة، يدخل منتخب أرمينيا المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى منتخبات أوروبا، معتمدًا على الروح القتالية للاعبيه ومحاولة تحسين وضعه في جدول التصفيات رغم صعوبة المواجهة.