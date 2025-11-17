سيف الرشيدي ممثلا للاتحاد الدولي فـي بطولة العالم للدراجات الإلكترونية

اختار الاتحاد الدولي للدراجات سيف بن سباع الرشيدي لتمثيله رسميًا في حفل افتتاح بطولة العالم للدراجات الإلكترونية 2025، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور عدد من القيادات الرياضية الدولية وممثلي الاتحادات الوطنية. ويشغل الرشيدي منصب رئيس الاتحاد العماني للدراجات الهوائية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للدراجات، حيث ألقى كلمة افتتاحية عبّر خلالها عن اعتزاز الاتحاد الدولي بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، مؤكدًا المكانة المتنامية للرياضات الإلكترونية، ضمن منظومة رياضة الدراجات الحديثة، ودورها في استقطاب شريحة واسعة من الرياضيين الشباب حول العالم.

وأشاد سيف بن سباع الرشيدي بالتنظيم الاحترافي للبطولة التي أقيمت بالتعاون مع منصة MyWhoosh، موضحًا أن الشركة نجحت في دمج السباقات الافتراضية بالتجربة الحية للمرة الأولى بهذا المستوى، الأمر الذي أتاح للمشاهدين حول العالم متابعة المنافسات بشكل تفاعلي مباشر، فيما شكّل الحضور الجماهيري في المدرجات قيمة مضافة عززت أجواء الإثارة والمتعة.

وأكد الرشيدي أن بطولة العالم للدراجات الإلكترونية باتت منصة دولية مهمة لتعزيز تبادل الخبرات ودفع هذه الرياضة نحو آفاق أوسع على خارطة الرياضة العالمية. وبعد ختام منافسات قام الرشيدي بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة العالم.

وتعد بطولة العالم للدراجات الإلكترونية من أهم المحطات في روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات، إذ قطع المشاركون مراحل تأهيل طويلة مرّت عبر تصفيات وطنية ودولية وصولًا إلى نصف النهائيات، قبل أن تتأهل نخبة الدراجين للتنافس على القميص الأغلى في هذه الرياضة «قميص بطل العالم».