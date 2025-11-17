ختام بطولة اليوم الوطني للجولف

أسدل الستار على منافسات بطولة اليوم الوطني للجولف والتي نظمها الاتحاد العُماني للجولف على ملعب نادي غلا بمشاركة 55 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات، وأقيم حفل الختام برعاية فايز محمد رياض نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للجولف، بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة، والجماهير التي تابعت المنافسات. وخلصت نتائج البطولة بفوز السيرلانكي روان جاياسِنجهه بالمركز الأول والفائز بالمجموع الإجمالي (74 ضربة)، بينما جاء لاعب المنتخب الوطني برانش جاكواني في المركز الثاني بإجمالي (77 ضربة)، أما مبارك الحسني فقد فاز بجائزة ستيبلفورد بإجمالي (38 نقطة كسر التعادل)، بينما توج صاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد بجائزة أفضل نتيجة صافية (النت) بإجمالي (60 ضربة صافية)، أما جائزة أفضل نتيجة إجمالية لفئة الناشئين فقد توج بها لاعب المنتخب الوطني يوسف الرميحي بإجمالي (83 ضربة)، بينما حصدت فينوس مانجادلاو لقب فئة السيدات بإجمالي (90 ضربة). كما تم تكريم عدد من اللاعبين بجوائز المهارات في الملعب، حيث فاز بجائزة أقرب كرة إلى (الحفرة 2) جورج ألفونسو، وتوج رادهاكريشنان بجائزة أقرب كرة إلى (الحفرة 5)، بينما حصد روان جاياسِنجهه جائزة أقرب كرة إلى (الحفرة 12)، وكذلك حصد نفس اللاعب جائزة أطول ضربة إلى (الحفرة 4)، بينما توج دونالد لاكومب بجائزة أقرب كرة إلى (الحفرة 15)، وفي آخر الجوائز حصد كارل أرمسترونج جائزة أقرب كرة إلى (الحفرة 18).

