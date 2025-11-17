افتتاح مبسط لبطولة كأس العالم للسنوكر

بمشاركة 23 دولة

تغطية ـ عبدالله الجرداني :

افتتحت مساء امس الأول رسميا منافسات بطولة كأس العالم للسنوكر، التي تستضيفها سلطنة عُمان خلال الفترة من 15 إلى 23 نوفمبر الجاري، أقيم الحفل تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد، وبحضور سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب إلى جانب سعادة مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر، وعدد من أصحاب السعادة، وذلك في «أكتيف عُمان سنتر» بالجمعية العُمانية للسيارات. وألقى خالد بن خلفان الصبحي، رئيس اللجنة العُمانية للبلياردو والسنوكر كلمة في حفل الافتتاح قال فيها نرحب بوفود 23 دولة من مختلف دول العالم، المشاركة في بطولة كأس العالم المزدوجة للسنوكر للفرق والفردي، التي تستضيفها عمان خلال الفترة من 15 إلى 23 نوفمبر، وتتنافس على جوائز تبلغ 60 ألف دولار أميركي في أجواء عالمية تتسم بالإثارة والروح الرياضية.

وأضاف الصبحي أن استضافة السلطنة لهذا الحدث الدولي تُعد محطة مهمة في مسار تطور الرياضة العُمانية، وتعكس ما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – من دعم واضح للرياضة الوطنية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية، وأكد أن السلطنة أثبتت قدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى بفضل بنيتها الأساسية المتطورة وكوادرها الوطنية المؤهلة وشغف جماهيرها، خاصة برياضة السنوكر والبلياردو، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل جسرًا لتعزيز أواصر الصداقة والتقارب بين الشعوب، وفرصة لترك بصمة مميزة في ذاكرة الرياضة المحلية والدولية.

استُهل الحفل بمباراة استعراضية جمعت بين اللاعب العُماني الصاعد مسلم المسهلي ونجم المنتخب القطري علي العبيدلي، وقدّمت هذه المواجهة عرضًا مهاريًا لافتًا أمام الحضور.

تلا ذلك عرضٌ مرئيٌّ مميز تناول تاريخ لعبة السنوكر وتطورها في سلطنة عُمان، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة في تطوير اللعبة خلال السنوات الماضية وصولًا إلى استضافة البطولة العالمية، واختُتم الحفل بالضربة الافتتاحية التي نفّذها راعي المناسبة صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد، مُعلنًا انطلاق المنافسات رسميًا.

تمّيز اليوم الأول من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسنوكر بكثافة المباريات وقوة المواجهات، حيث خاض لاعبو المنتخب الوطني بدايتهم في البطولة أمام نخبة من أبرز الأسماء العالمية.

ففي مجموعة «إف» خسر العُماني صادق الفارسي مواجهته الأولى أمام لاعب هونج كونج تشاو هون مان بنتيجة صفر /‏ 3، بينما شهدت المجموعة «إتش» خسارة هيثم المهري بالنتيجة نفسها أمام البولندي ميخال شوبارشيك بعد أداء قوي من اللاعب البولندي الذي حسم الإطارات الثلاثة لصالحه.

وفي المجموعة «جي» تلقى حسن الحارثي خسارته الأولى أمام الأوكراني ميخايلو لاركوف بثلاثة إطارات دون رد، في حين لم ينجح طه بشير في إيقاف تفوق الإنجليزي هارفي تشاندلر في المجموعة «إن» ليخسر هو الآخر 0 /‏ 3. وعلى مستوى مجموعة «إم» خسر حسين اللواتي أمام النجم الهندي بانكاج أدفاني 0 /‏ 3، بينما واجه قصي البلوشي قوة الهندي أديتيا ميهتا في المجموعة «آر» ليخسر النتيجة ذاتها. وفي مجموعة «إس» قدّم العُماني مسلم المسهلي عرضًا جيدًا أمام الأفغاني محمد ظريف أفزالي، إلا أنه خسر 1 /‏ 3 بعد أن نجح في خطف إطار وحيد، إلى جانب فوز الصيني دينغ هاو هوي على المصري هشام شاوقي 3 /‏ 0 في المجموعة نفسها.

كما شهدت المجموعة «إي» خسارة أحمد الخصيبي 0 /‏ 3 أمام الأفغاني محمد ريس سنزاهي، في الوقت الذي استهل فيه عبد الله الرئيسي مشواره في المجموعة «دي» بخسارة 0 /‏ 3 أمام الأفغاني محمد نور زاي.