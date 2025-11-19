نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصل على السعة الكاملة للجماهير في مباراة شبيبة القبائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت السلطات الأمنية على طلب النادي بحضور جماهير الأهلي بالسعة الكاملة لاستاد ‏القاهرة في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، والمحدد لها يوم السبت المقبل في أولى ‏جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووجهت إدارة النادي الشكر والتحية ‏لوزارة الداخلية والقيادات الأمنية، لاستجابتها لطلب النادي والتيسير على جماهير الأهلي ‏لمساندة فريقها في هذه المباراة المرتقبة.

جاءت هذه الاستجابة لتعكس الدور الداعم ‏الذي تقوم به الجهات الأمنية للفرق المصرية عند مشاركاتها في البطولات القارية.