نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصل على السعة الكاملة للجماهير في مباراة شبيبة القبائل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وافقت السلطات الأمنية على طلب النادي بحضور جماهير الأهلي بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، والمحدد لها يوم السبت المقبل في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ووجهت إدارة النادي الشكر والتحية لوزارة الداخلية والقيادات الأمنية، لاستجابتها لطلب النادي والتيسير على جماهير الأهلي لمساندة فريقها في هذه المباراة المرتقبة.
جاءت هذه الاستجابة لتعكس الدور الداعم الذي تقوم به الجهات الأمنية للفرق المصرية عند مشاركاتها في البطولات القارية.