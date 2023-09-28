نشكركم على متابعتكم خبر الصين: الإمارات شريك استراتيجي في مبادرة “الحزام والطريق” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

قال القنصل العام للصين في دبي والإمارات الشمالية “لي شيوي هانغ”، إن دولة الإمارات العربية المتحدة. تشكل نقطة التقاء لطريق الحرير البري والبحري، مما يجعلها شريكا مهما واستراتيجيا في مبادرة “الحزام والطريق”.

وأكد “هانغ” على هامش ندوة حوارية عقدت في إمارة دبي بمشاركة مسؤولين من مختلف القطاعات لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مبادرة “الحزام والطريق”. أهمية المبادرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول العربية والصين، وتوفير فرص جديدة للتنمية المشتركة.

وأوضح، وفق “وام”، أن “الصين هي أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات لسنوات عديدة. فيما أصبحت الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كونها أكبر سوق تصدير للصين وأكبر وجهة استثمارية”.



