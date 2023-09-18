العالم اليوم - أول ملاكمة مصرية تتأهل للأولمبياد تكشف عن حلمها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 03:14 مساءً - أكدت يمنى عياد، أول لاعبة ملاكمة مصرية في التاريخ تتأهل للألعاب الأولمبية، أنها بدأت الاستعداد من الآن لمنافسات أولمبياد باريس 2024، وأنها عقدت العزم على الفوز بميدالية ذهبية.

وحققت عياد إنجازا تاريخيا للرياضة المصرية حينما حجزت مقعدا في الدورة الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس 2024، بعدما فازت على بطلة الجزائر، فاطمة عبد القادر (3–1) في وزن 54 كيلوغراما، وتأهلت إلى المباراة النهائية في البطولة الإفريقية التي أقيمت بالعاصمة السنغالية داكار.

وحصدت عياد، لاعبة منتخب مصر للملاكمة النسائية، الميدالية الفضية بعد خسارة المباراة النهائية أمام المغربية وداد برطال (5-0)، في منافسات وزن تحت 54 كيلو.

البطولة الإفريقية التي انعقدت في السنغال شارك فيها 280 ملاكما، يمثلون 40 دولة، تأهل سبعة منهم إلى دورة الألعاب الأولمبية ومن بينهم يمنى عياد.

وحققت عياد العام الماضي أول ميدالية نسائية في تاريخ مصر باللعبة، عندما حصلت على البرونزية في ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وتحدثت عياد مع موقع "دوت الخليج" عن الإنجاز الذي حققته قائلة: