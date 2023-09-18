العالم اليوم - فيديو.. أوكرانيا تقصف المبنى الإداري لحاكم إقليم دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 05:10 مساءً - قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الإثنين، المبنى الإداري لحاكم إقليم دونيتسك بـ3 صواريخ من نوع "هايمرس".

وتصاعدت حدة الهجمات خلال الفترة الماضية على أكثر من جبهة في أوكرانيا، رغم التقدم البطيء الذي يحرزه الهجوم المضاد الأوكراني الذي يواجه تحصينات دفاعية روسية قوية للغاية.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني السابقة التي تمت إقالتها الإثنين، إن كييف استعادت الأسبوع الماضي أراض تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين حول مدينة باخموت المدمَرة الواقعة شرق البلاد، والتي استولت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال.

وتابعت ماليار أن قوات كييف استعادت أيضا قريتين واقعتين على القسم الجنوبي من المدينة وهما أندرييفكا وكليشتشيفكا.

ووفق ماليار فإن قوات كييف حررت أراض تبلغ مساحتها 51 كيلومترا مربعا بالقرب من باخموت منذ بدء الهجوم المضاد.

وذكرت أن القوات الأوكرانية تواصل صد الهجوم الروسي على بلدتي أفدييفكا ومارينكا في الجنوب بمنطقة دونيتسك.

وتابعت أن القوات الأوكرانية تحاول التقدم صوب بحر آزوف في تحرك بالجنوب هدفه شق صف القوات الروسية، ونجح التحرك في استعادة مساحات تبلغ 5.2 كيلومتر في الأسبوع المنصرم.

وإجمالا استعادت أوكرانيا أكثر من 260 كيلومترا مربعا في الجنوب خلال الهجوم المضاد.

وتفيد أوكرانيا بإحراز تقدم بطيء ومتواصل أمام التحصينات الدفاعية الروسية خلال الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.