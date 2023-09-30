أكثر من 100 ألف فروا من ناجورني قره باخ

يريفان ـ ا.ف.ب: فرَّ أكثر من 100 ألف من السكَّان الأرمن من إقليم ناجورني قره باخ في أعقاب العملية العسكرية التي شنَّتها أذربيجان وانتهت باستسلام الانفصاليين، وفق ما أكدت الحكومة الأرمينية.
وقالت نظلي باجداساريان، المتحدثة باسم رئيس الحكومة نيكول باشينيان، إنَّ أكثر من 100 ألف شخص غادروا الإقليم، علمًا أنَّ عدد السكان الأرمن في المنطقة كان يقدَّر بنحو 120 ألفًا.
وأتى النزوح الجماعي للأرمن من قره باغ بعد الإعلان عن حلِّ الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، وعلى رغم دعوات أذربيجان لهم للبقاء.
وكتب أرتاك بلغاريان، الوسيط السابق لحقوق المدنيين في قره باخ، على منصَّة «إكس» (تويتر سابقًا) «لم يبقَ سوى بضع مئات من الموظفين في القطاع العام والعاملين في مجال الإسعاف والمتطوعين وأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، وهم يستعدون بِدَوْرهم للمغادرة»، مؤكدًا أنَّ هذه المعلومات «هي غير رسمية». ويأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة أنَّ بعثة لتقييم الحاجات الإنسانية ستصل إلى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع، هي الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.
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