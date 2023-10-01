سلطات شرق ليبيا تؤجل مؤتمر إعادة إعمار درنة

درنة ـ ا.ف.ب: أعلنت سلطات شرق ليبيا تأجيل موعد انعقاد المؤتمر «الدولي» لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمَّرتها الفيضانات في 10 سبتمبر الماضي، إلى مطلع نوفمبر.

وذكرت اللجنة التحضيرية في بيان أنَّ المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر، تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستُسهم في عملية إعادة الإعمار».

وأوضحت أنَّه سينعقد الآن في الأول والثاني من نوفمبر في مدينتي درنة وبنغازي.

وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المُدُن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.

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