سلطنة عمان تؤكد ضرورة تحقيق حل الدولتين عبر استئناف عملية السلام

مسقط ـ العُمانية: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا من معالي جيمس كليفرلي وزير الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة.

أعرب الجانبان عن قلقهما حيال التصعيد الراهن بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه المشكلة الحقيقية والخطيرة والتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري وتداعياته التي تنذر بازدياد حدة العنف.

وأكَّد معالي السيد وزير الخارجية خلال الاتصال على أهمية وضرورة تحقيق حل الدولتين عبر استئناف عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اللا مشروع للأراضي الفلسطينية وفقًا لقواعد القانون الدولي.

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