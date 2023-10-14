العالم اليوم - قصف إسرائيلي تجاه سوريا ردا على إطلاق قذائف على الجولان

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي تجاه سوريا ردا على إطلاق قذائف على الجولان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 11:41 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مناطق في سوريا، السبت، بعد إطلاق تحذير من غارة جوية في مستوطنات بهضبة الجولان المحتلة، على خلفية النزاع مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإٍسرائيلي في بيان "إثر تقارير أولية عن سماع صافرات الانذار في بلدتي أفني أيتان وألما، تقوم مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي راهنا بقصف مصدر النيران في سوريا".

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن "صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطا في منطقة مفتوحة".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل فلسطينية متعاونة مع حزب الله اللبناني"أطلقت صاروخا باتجاه الجولان السوري المحتل من... ريف درعا الغربي" في جنوب سوريا.