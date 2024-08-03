20 شهيداً بينهم 4 أطفال في غارات على غزة

20 شهيداً بينهم 4 أطفال في غارات على غزةاُستشهد 20 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، مساء الجمعة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مسعفين تمكنوا من انتشال 5 شهداء، 3 أطفال، ومسن، وامرأة، بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو حصيرة في حي الصبرة بمدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في المدينة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، باستشهاد 4 مواطنين جراء استهدافهم من مُسيرة إسرائيلية في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وأضافت أن طفلاً استشهد وأصيب عدد آخر من المواطنين في غارة للاحتلال استهدفت منزلا بمخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران في غارة استهدفت منزلا ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس، جنوب القطاع.

بدوره، أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة، عن استشهاد 3 مواطنين نتيجة قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين في محيط فندق الأمل بحي الرمال غربي مدينة غزة، كما استشهد 6 في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا في "حي تل الهوى".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91128 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.