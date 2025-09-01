العالم اليوم - بعشرات الآلاف.. خطط أوروبية لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر بعشرات الآلاف.. خطط أوروبية لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 06:28 صباحاً - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت الأحد، إن أوروبا تعد "خططا دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا، في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع، التي ستحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة.

وأضافت فون دير لاين للصحيفة: "أكد لنا الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب أنه سيكون هناك وجود أميركي في إطار آلية الدعم. هذا كان واضحا للغاية وجرى التأكيد عليه مرارا".

وذكرت الصحيفة أن الانتشار العسكري من المقرر أن يشمل عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية ودعم أميركي، يشمل أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع.

وأضافت "فاينانشال تايمز" أنه تسنى الاتفاق على هذا الترتيب خلال اجتماع بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين كبار الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن 3 دبلوماسيين مطلعين قولهم إن من المقرر أن يجتمع زعماء أوروبيون منهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، وفون دير لاين في باريس يوم الخميس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمواصلة المناقشات رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا.

وكان زيلينسكي أبلغ مجموعة من القادة الأوروبيين، الخميس، بأهمية وضع صياغة واضحة للضمانات الأمنية لأوكرانيا كجزء من خطة للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا، بعد نحو 3 سنوات ونصف من الحرب.

وقال زيلينسكي في اجتماع افتراضي مع عدد من القادة الأوروبيين، إن أوكرانيا تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهتم فقط بمواصلة الحرب.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا بحاجة إلى أساس متين للضمانات الأمنية التي وافق عليها ترامب، المطروحة للنقاش منذ أسبوع.