نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 33 شهيدًا و141 مصابًا بين منتظري المساعدات في غزة خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 113 شهيدًا و304 مصابين، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على مختلف مناطق القطاع.

ارتفاع حصيلة العدوان منذ أكتوبر 2023

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 63،746 شهيدًا وأكثر من 161،245 مصابًا، في وقت لا تزال فيه الهجمات متواصلة على مناطق مأهولة بالسكان.

سقوط شهداء بين منتظري المساعدات

وأشارت الوزارة إلى أن من بين الضحايا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 33 شهيدًا و141 مصابًا كانوا من المواطنين المنتظرين لتلقي المساعدات الإنسانية، ما يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.