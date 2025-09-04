العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة"

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 08:17 مساءً - نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، صورة جديدة يقول إنها تعود للمتحدث باسم حركة حماس حذيفة الكحلوت الملقب بـ"أبو عبيدة" الذي اغتالته في غزة، السبت الماضي.

وقال الجيش إن أبو عبيدة يظهر في الصورة إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس، محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة.

وأوضح في بيان أنه "وفي وثيقة عثر عليها في قطاع غزة والتي يتم الكشف عنها الآن، يظهر الكحلوت إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس، المدعو محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس، المدعو رافع سلامة حيث يعتبر ذلك بمثابة دليل آخر على مكانته في القيادة العملياتية لحماس".

وتابع: "الكحلوت، الذي اعتاد التخفي وراء قناع، كان بمثابة وجه حماس، وكان مسؤولا عن جهود الدعاية والحرب النفسية للمنظمة".

وأضاف البيان: "خلال الحرب، كان الكحلوت يقف وراء نشر فظائع 7 أكتوبر عبر الكاميرات التي وزعها على مخربي حماس، كما ونشر مقاطع فيديو ظهر فيها جنود من الجيش ومدنيين اختطفوا إلى قطاع غزة، في محاولة للتأثير على الوعي العام في إسرائيل".

والسبت الماضي، استهدف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أبو عبيدة، في غارة على حي الرمال بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم تم باستخدام ذخائر دقيقة، مع مراقبة جوية.