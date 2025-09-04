العالم اليوم - فيديو.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء في البرازيل

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء في البرازيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - توفي حارس مرمى، يبلغ من العمر 38 عاما، بعد تصديه لركلة جزاء في بطولة هواة لكرة القدم داخل الصالات بالبرازيل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللاعب المسمى أنتونيو إيدسون دوس سانتوس سوسا، توفي مباشرة بعد أن تصدى لركلة جزاء، وسار لبضع خطوات باتجاه زملائه، في مشاركته في بطولة لهواة كرة القدم داخل الصالات في ولاية بارا في البرازيل.

وظهر مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي، الحارس وهو يتصدى لركلة الجزاء، وبعدها اتجه إلى زملائه في وسط الميدان لكنه انهار فجأة وسقط على أرضية الملعب.

وهرعت الأطقم الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للاعب، وتم نقله لاحقا إلى المستشفى، ولكنه توفي في النهاية، وما تزال أسباب الوفاة مجهولة.