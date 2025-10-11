العالم اليوم - انتشال جثامين 135 في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

انتم الان تتابعون خبر انتشال جثامين 135 في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 155 جثمانا، منها 135 انتشلت من تحت الأنقاض من مختلف مناطق القطاع.

وذكرت المصادر "أن 19 شهيدا ارتقوا بغارات الاحتلال"، التي لم تتوقف على القطاع، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ، بالإضافة إلى شهيد متأثرا بإصابته السابقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب المصادر، قتل 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة غبون جنوب مدينة غزة، فيما قتل مواطن في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، كما قتل مواطنان في غارة إسرائيلية جنوبي مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ووصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جثامين 43 شخصا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة جثامين 60 شخصا، وجثامين 4 أشخاص إلى مستشفى العودة في النصيرات، و16 قتيلا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و32 قتيلا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

ووفقا لوكالة وفا "منذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 67,211 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و169,961 جريحا، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم".