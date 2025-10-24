العالم اليوم - الأردن يعلن موقفه بشأن إرسال قوات إلى قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر الأردن يعلن موقفه بشأن إرسال قوات إلى قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - شدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، الجمعة، على أنه لن يتم إرسال قوات أردنية إلى قطاع غزة.

وقال المومني، للتلفزيون الأردني: "لن نرسل قوات أردنية إلى قطاع غزة"، مضيفا "ما ندعمه بشأن غزة وقف الحرب وإدخال المساعدات وعملية سياسية ذات أفق وبدء الإعمار".

وأكمل: "لن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وتابع أن "الشعب الفلسطيني يستحق أن يقرر مصيره"، مؤكدا أن "التهجير والمساس بالمقدسات في القدس خط أحمر".

وأبرز: "السياسات الإسرائيلية الأخيرة تجاه ضم الضفة الغربية عدوانية، ونشكر الجهود الأميركية والدولية التي أكدت على موقفها من ضم الضفة الغربية".

وأردف قائلا: "الدور الإنساني والجهود الأردنية تجاه تخفيف المعاناة عن الأهل في غزة ستستمر وهي مفخرة لكل أردني وعربي، ولن نتأخر عن تقديم كل ما يساعد أخوتنا وأهلنا في غزة".

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو إن قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن "تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح حيالها"، مشيرا إلى أن "هناك دول عدة اقترحت المشاركة".