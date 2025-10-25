العالم اليوم - جدل فلسطيني حول مستقبل إدارة قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر جدل فلسطيني حول مستقبل إدارة قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - وسط جدل حول مستقبل الحكم في غزة.. دعت حركة حماس إلى تسريع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة القطاع وبدء الإعمار، فيما قالت حركة فتح إنها غيرُ ملزَمة بنتائج اجتماع القاهرة.

بعد ساعات من المشاورات في العاصمة المصرية القاهرة، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية دعمها لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل.

كما أكدت الفصائل دعمها تسليم إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، إلى جانب الدعوة لاستصدار قرار أممي بتشكيل قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وشددت الفصائل على ضرورة عقد اجتماع عاجل يضم جميع القوى الفلسطينية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

لكن، علمت دوت الخليج أن حركة فتح لم تشارك في الاجتماع، فيما شارك فيه تيار الإصلاح الديمقراطي التابع للقيادي السابق في الحركة محمد دحلان، إلى جانب حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وقال مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية إن حركة فتح غير ملزمة بمخرجات الاجتماع، مضيفًا أن لقاء وفد السلطة الفلسطينية مع حماس في القاهرة كان بروتوكوليا فقط، ولم يتناول أيا من الملفات المتعلقة بترتيبات "اليوم التالي للحرب"، أو هيكل اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة القطاع.

وأكد المصدر أن لا لقاءات مرتقبة مع حماس قبل قبولها بالشروط الثمانية التي وضعها الرئيس محمود عباس، ومن بينها الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبحل الدولتين، ومبدأ السلاح الواحد والنظام الواحد والقانون الواحد، على أن يُترك تشكيل حكومة التكنوقراط للرئيس الفلسطيني لتتولى مهامها في الضفة وغزة والقدس، ضمن التزام بالمقاومة الشعبية السلمية.