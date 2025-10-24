الأونروا تطالب بالالتزام بوقف النار في غزة

الأونروا تطالب بالالتزام بوقف النار في غزةطالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من أجل إعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية بعد عامين من العدوان الإسرائيلي.

وقال جون وايت نائب مدير شؤون الأونروا في غزة، إن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى التعليم، وإن من الضروري بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.

وأضاف وايت أن الأونروا ما تزال أكبر مزود للتعليم الطارئ في قطاع غزة، وتعمل على إيجاد مساحات في بعض مدارس القطاع لتقديم خدمة التعليم، موضحا أنه منذ وقف إطلاق النار الأخير، تحاول فرق الوكالة تأمين التعليم لنحو 10 آلاف طفل يوميا، مقارنة بنحو 60 ألف طفل خلال وقف إطلاق النار السابق.

وأشار إلى أن الوكالة الأممية تسعى حاليا إلى توسيع نطاق عملها في هذا المجال مجددا، بما في ذلك تقديم خدمات التعليم عبر الإنترنت للأطفال، لافتا إلى أن ما يصل إلى 300 ألف طفل في غزة سيسجلون لدى الوكالة للتعلم عن بعد.