العالم اليوم - تكهنات غربية تلاحق لافروف.. وتعليق جديد من الكرملين

انتم الان تتابعون خبر تكهنات غربية تلاحق لافروف.. وتعليق جديد من الكرملين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:25 مساءً - قال الكرملين، الإثنين، إن سيرغي لافروف يمارس مهام وزير خارجية روسيا كالمعتاد واقترح أن يتجاهل الناس تكهنات وردت في وسائل إعلام غربية تفيد بأنه ربما لم يعد من المفضلين لدى الرئيس فلاديمير بوتين.

​وغاب لافروف (75 عاما)، وهو دبلوماسي مخضرم من الحقبة السوفيتية معروف بأسلوبه القوي في التفاوض، عن اجتماع مهم في الكرملين الأسبوع الماضي كان يحضره عادة. واختار بوتين شخصا آخر لحضور قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا في وقت لاحق من الشهر، وهو الدور الذي كان لافروف يقوم به من قبل.

ونفى الكرملين يوم الجمعة تكهنات عن أن لافروف أصبح من المغضوب عليهم لدى بوتين بعد أن توقفت جهود تنظيم قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" أن الخلاف نشب بين بوتين ولافروف، بعد مكالمة أجراها هذا الأخير مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قبيل إلغاء واشنطن لقمة بوتين وترامب في بودابست، وإصدار عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه التكهنات "لا تتوافق مع الواقع"، مؤكدا أن لافروف مستمر في أداء مهامه كوزير خارجية.

ويشغل لافروف، البالغ من العمر 75 عاما، منصب وزير الخارجية في روسيا منذ عام 2004.