العالم اليوم - قصف إسرائيلي شرقي خان يونس.. قتيلان أحدهما طفل

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي شرقي خان يونس.. قتيلان أحدهما طفل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:25 مساءً - قُتل مواطنان أحدهما طفل، ظهر الإثنين، في قصف شنته طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، الإثنين، عن مصادر طبية القول، إن "الشهيدين ارتقيا جراء قصف طائرة مسيرة تجمعا للمواطنين في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس".

ووفقا للوكالة: "منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر، يواصل الاحتلال خرقه، بارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 243، والمصابين إلى 619، وجرى انتشال 528 جثمانا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر عام 2023 إلى 69 ألفا و178 شهيدا، و170 ألفا و690 مصابا".