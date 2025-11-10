العالم اليوم - حديث إسرائيلي عن إحباط محاولة تسلل لمسلحين جنوبي غزة

انتم الان تتابعون خبر حديث إسرائيلي عن إحباط محاولة تسلل لمسلحين جنوبي غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:25 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه قتل مسلحين اثنين في جنوب قطاع غزة، زاعما أنهما تجاوزا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق (الإثنين)، تم تحديد مسلحَين يُعبران الخط الأصفر ويقتربان من قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، مسببَين تهديدا فوريا لها".

وأضاف: "بعد تحديدهما، قام الجيش الإسرائيلي بضرب المسلحين وقتلهما لإزالة التهديد".

وأكد البيان أن "قوات الجيش في قيادة الجنوب تظل منتشرة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".

والخط الأصفر هو خط فاصل افتراضي أنشأه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، ويمتد من الشمال إلى الجنوب مقسما القطاع إلى نصفين.

يظهر هذا الخط على الخرائط الرسمية الإسرائيلية لتوجيه السكان، حيث انسحبت القوات الإسرائيلية إلى شرقه، بينما يُعتبر الغرب منه منطقة محظورة على الاقتراب لأسباب أمنية، وفق تصريحات الجيش الإسرائيلي.

ويشكل هذا الخط جزءا من خطة انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي، تأتي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.