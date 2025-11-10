نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 8 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في نيودلهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "NDTV" بمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص نتيجة انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الهندية نيودلهي.

ووفقًا للقناة، أدى الانفجار إلى إصابة 11 شخصا في إحصائيات أولية.

وأكدت القناة أنه "كان انفجارا قويا للغاية"، مضيفة أن سبب الانفجار "لا يزال مجهولا".

وأفادت القناة بوصول خبراء الطب الشرعي والفنيين إلى موقع الحادث خلال دقائق.

وكانت وكالة أنباء آسيان (ANI) قد أفادت سابقا بانفجار سيارة كانت متوقفة بالقرب من محطة مترو في دلهي القديمة، وهي وجهة سياحية شهيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتجري السفارة الروسية في الهند تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هناك أي مواطنين روس بين الضحايا.