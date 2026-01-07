تحديث بورصة الدواجن اليوم: سعر الفراخ البيضاء والبلدي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - يتابع الكثير من المستهلكين والتجار مع إشراقة صباح اليوم الموافق 7 يناير 2026 حركة البيع والشراء داخل أسواق الطيور.

وتسيطر حالة من الترقب على بورصة الدواجن نظرًا للتغيرات المستمرة التي تفرضها لغة العرض والطلب، فالسوق اليوم يشهد تفاعلًا كبيرًا يعكس رغبة المواطنين في تأمين احتياجاتهم اليومية مع رصد دقيق لكل تحرك سعري يطرأ على الأنواع المختلفة سواء كانت بيضاء أو بلدي.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

إذا بدأت جولتك في المحلات اليوم، ستجد أن الفراخ البيضاء –بصفتها الأكثر طلبًا- تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 79 و89 جنيهًا، بعد أن خرجت من المزرعة بسعر يقارب 76 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو والبلدي

أما محبو الفراخ الساسو فقد وصل سعر الكيلو في حقيبتهم الشرائية إلى نحو 97 جنيهًا في بعض المناطق، بينما تتربع الفراخ البلدي على عرش الأسعار لتصل إلى 115 جنيهًا للكيلو الواحد، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية وجودة تربيتها التي تأخذ وقتًا أطول.

سعر الديك الرومي اليوم

لم تقتصر التحديثات على الدجاج فقط، بل شملت الديك الرومي الذي سجل الكيلو منه حوالي 190 جنيهًا، مما يعني أن الديك متوسط الوزن قد يتخطى سعره حاجز الـ 1300 جنيه.

بكم سعر البانيه اليوم؟

استقر سعر كيلو البانيه ليتراوح في الأسواق المصرية ما بين 200 و210 جنيه حسب المحل والمنطقة.

أسعار البيض اليوم

سجلت الكرتونة البيضاء 117 جنيهًا، وارتفعت الحمراء لتصل إلى 127 جنيهًا، في حين ظل البيض البلدي هو الأعلى ثمنًا بواقع 135 جنيهًا للكرتونة الواحدة.