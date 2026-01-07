ما هي قائمة القنوات الناقلة لمباراة الوصل ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 02:19 مساءً - يحل نادي الوصل ضيفاً على نظيره اتحاد كلباء مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة هامة يحتضنها ملعب اتحاد كلباء، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدخل الإمبراطور اللقاء بطموح مواصلة حصد النقاط للمنافسة على مراكز الصدارة، بينما يسعى فريق النمور اتحاد كلباء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين وضعيته في جدول ترتيب الدوري الإماراتي.

القنوات الناقلة لمباراة الوصل ضد اتحاد كلباء

تنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 1، بالإضافة إلى دبي الرياضية 1، كما تنقل على الشارقة الرياضية.

كيفية مشاهدة مباراة الوصل ضد اتحاد كلباء

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر المواقع والتطبيقات الرسمية التابعة لقنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، بالإضافة إلى منصة "شاشا" وموقع رابطة المحترفين الإماراتية.