من هي الإعلامية آلاء بشناق؟ وما قصة الشبه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 06:29 مساءً - تصدر اسم الإعلامية الأردنية آلاء بشناق مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول صور ومقاطع لها على نطاق واسع، حيث لاحظ عدد كبير من المتابعين وجود شبه واضح بينها وبين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الأمر الذي أثار تفاعل كبير ودفع البعض للاعتقاد بأن الصور تعود لنانسي عجرم ولكن بالحجاب.

سبب تشبيه آلاء بشناق بنانسي عجرم

لم يقتصر الشبه بين آلاء بشناق ونانسي عجرم على الملامح فقط بل امتد ليشمل الابتسامة والحضور وروح الجاذبية أمام الكاميرا، وهو ما جعل بعض النشطاء يظنون أن الصور معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإظهار نانسي عجرم بالحجاب قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بإعلامية أردنية حقيقية.

من هي الإعلامية آلاء بشناق؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الإعلامية آلاء بشناق التي لقبت على مواقع التواصل بـ«شبيهة نانسي عجرم»:

إعلامية أردنية.

تعمل في التلفزيون الأردني.

تقدم برنامج «يوم جديد» على شاشة التلفزيون الأردني.

من مواليد 4 نوفمبر عام 1992.

تبلغ من العمر 33 عامًا.

يتابع حسابها الرسمي على منصة إنستغرام نحو 716 ألف متابع.

يتابع حسابها على منصة فيسبوك قرابة 58 ألف متابع.

آخر أخبار نانسي عجرم

على صعيد آخر كانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد ظهرت مؤخرًا في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش حيث تحدثت بصراحة عن مخاوفها من الموت، مؤكدة أنها لا تحب شعور الاشتياق وتخشى من تأثيره على بناتها في حال رحيلها، وتأثرت نانسي عجرم وبكت خلال اللقاء عندما طلب منها أن تترك رسالة لبناتها يشاهدنها بعد وفاتها موضحة أنها ستطلب منهن الاستمرار في الحياة والمضي قدمًا بقوة.