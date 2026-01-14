لمشاهدات مواجهات بطولة كأس أمم أفريقيا: تردد قناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 03:29 مساءً - قناة تونس الأرضية الرياضية تمثل واحدة من الوسائل المهمة التي يبحث عنها عشاق كرة القدم في تونس والعالم العربي لمتابعة أحداث بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتعد هذه القناة جزء من شبكة التلفزيون التونسي الرسمي، وتوفر تغطية مباشرة للمباريات واللقاءات الرياضية بجودة واضحة للمشاهدين.

تردد قناة تونس الأرضية الرياضية:

التردد: 12356.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت قناة تونس الرياضية على الريسيفر: